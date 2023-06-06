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Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині зросла мінна небезпека

Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води.

Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині зросла мінна небезпека
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

На Херсонщині зросла мінна небезпека через підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту. 

Державною спеціальною службою транспорту вивчається ситуація, що склалась в результаті техногенної катастрофи, вчиненої Росією внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, щодо виконання завдань підрозділами із ліквідації її наслідків. 

Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесене потоками води.

Служба попереджає місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. 

Зазначається, що своїми діями Росія вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Нагадаємо, Україна хоче скликати термінове засідання Радбезу ООН через підрив Каховської ГЕС. Також Україна хоче винести питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив росіянами Каховської ГЕС. Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн мастила у річку.

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