В ЄС відреагували на підрив Каховської ГЕС росіянами: "Новий вимір російських звірств"

Боррель наголосив, що напади на цивільну інфраструктуру є військовими злочинами.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Руйнування дамби Каховської ГЕС демонструє новий вимір російських звірств, що ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів", - написав він у Twitter.

Боррель наголосив, що напади на цивільну інфраструктуру кваліфікуються як військові злочини.

"Ми підтримуємо зв’язок з Україною, щоб забезпечити нашу допомогу", - додав він.

The destruction of the #KakhovkaDam represents a new dimension of Russian atrocities, putting the lives of hundreds of thousands of civilians at risk.



Attacks on civilian infrastructure qualify as war crimes.



We are in touch with Ukraine to ensure our assistance@JanezLenarcic https://t.co/h5uiRZuuw4 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2023

Раніше президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що шокований цим воєнним злочином.

Нагадаємо, сьогодні вранці Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Також погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

За даними правоохоронців, станом на 15 годину евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб. Раніше в МВС також повідомили, що двоє поліцейських були поранені під час евакуації.