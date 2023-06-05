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У Косово починають прибувати підкріплення для сил НАТО

Основу становитимуть близько 500 турецьких військовослужбовців.

У Косово починають прибувати підкріплення для сил НАТО
Миротворці НАТО у Косові
Фото: NATO

5 червня почали прибувати до Косова підкріплення НАТО після того, як минулого тижня під час сутичок 30 миротворців KFOR отримали поранення.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Близько 500 турецьких військовослужбовців із 65-ї мотострілецької бригади Туреччини складуть основну частину підкріплення. Турецький батальйон спочатку буде дислокуватися у Кемп-Султан-Мурад і перебуватиме в Косові стільки часу, скільки буде потрібно. Додатковий батальйон резервних сил НАТО також привели у підвищену бойову готовність для розгортання у разі потреби.

Після переговорів із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі в неділю, 4 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував Туреччині за підкріплення в Косово. А на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло минулого тижня генсек сказав, що послання Яльянсу і Белграду, і Приштині полягає в тому, що вони "повинні сумлінно брати участь у діалозі, який підтримує ЄС; це єдиний шлях до миру".

НАТО очолює операцію з підтримки миру в Косові з 1999 року. Місія полягає у забезпеченні надійної обстановки та свободи пересування для всіх громад, які проживають у Косові. Чисельність миротворців налічує понад 4200 військовослужбовців, які прибули з 27 країн НАТО та партнерів.

Нагадаємо, 29 травняу Косові відбулися зіткнення між протестувальниками та миротворцями НАТО, які перебувають у складі місії KFOR (миротворчих сил). Тоді США оголосили про вжиття заходів проти Косово через ігнорування їхніх порад щодо уникнення підвищення напруженості в північних районах, де мешкають серби.

Згодом стало відомо, що у відповідь на запит НАТО Туреччина направить свої миротворчі сили до Косова. 

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