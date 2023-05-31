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США покарали Косово після насильницьких заворушень

Косово виключили з участі у військових навчаннях під керівництвом американців в Європі.

США покарали Косово після насильницьких заворушень
Фото: EPA/UPG

США оголосили про вжиття заходів проти Косово через ігнорування їхніх порад щодо уникнення підвищення напруженості в північних районах, де мешкають серби.

Про це пише BBC.

Американці розкритикували рішення призначити мерів етнічних албанців на півночі Косово “силовими методами”. Косово виключили з участі у військових навчаннях під керівництвом США в Європі.

Поліція та війська НАТО у понеділок зіткнулися з сербськими протестувальниками на півночі у Звечанах. Протестувальники намагалися вторгнутися в будівлю уряду на тлі заворушень.

НАТО розгорне додаткові 700 військовослужбовців у Косово. В Альянсі заявили, що 30 миротворців і 52 протестувальники отримали поранення під час сутичок у місті.

Криза розпочалася у квітні, коли етнічні серби бойкотували місцеві вибори на півночі Косово, що дозволило етнічним албанцям взяти під контроль місцеві ради з явкою менше 4%.

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Європейський Союз також звинуватив владу в дестабілізації ситуації на півночі Косово та застеріг від будь-яких дій, які можуть розпалити там етнічну напругу.

Косово оголосило незалежність від Сербії в лютому 2008 року після багатьох років напружених відносин між його сербським і переважно албанським населенням. Його визнали США та основні країни ЄС. Але Сербія за підтримки Росії відмовляється це робити, як і більшість етнічних сербів у Косово.

У той час як етнічні албанці загалом складають понад 90% населення Косова, серби становлять більшість населення північного регіону.

Нагадаємо, серби також розмалювали машини НАТО літерою Z, посилаючись на російський знак, який використовує РФ під час війни в Україні.

У грудні сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні завмирає. Так політик оцінює те, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні.

26 грудня у північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО. 27 грудня президент Сербії Вучич наказав привести армію в повну боєготовність – захищати сербів "де б вони не жили". 

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