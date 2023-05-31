Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять сьогодні в Осло членство України

Міністри закордонних справ країн НАТО намагатимуться подолати розбіжності щодо членства України на нараді в Осло у середу та четвер.

Про це пише Голос Америки.

Союзники розходяться у позиціях щодо надання Києву на липневому саміті у Вільнюсі “дорожньої карти” про вступ до Альянсу.

НАТО не задовольнило прохання України про прискорене членство, але Київ та низка наших найближчих союзників у Східній Європі вимагають від НАТО принаймні вжити конкретних кроків, що наближають Україну до цього.

“Буде дуже сумно, якщо хтось сприйме результат саміту у Вільнюсі як перемогу Росії у перешкоджанні тому, щоб одного разу Україна вступила до НАТО”, − заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки війна з Росією не закінчиться.

Варто додати, що американська газета New York Times написала, що моделлю для прийняття України до блоку НАТО може стати Західна Німеччина. “Німеччина є прикладом того, як НАТО прийняло країну зі “значними та невирішеними територіальними питаннями” та формою ворожої окупації”, − заявила експерт з питань Росії та Німеччини та автор книги “Світ Путіна” Анжела Е. Стент.