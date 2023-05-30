Західна Німеччина може стати моделлю для прийняття України до НАТО, − NYT

“Німеччина є прикладом того, як НАТО прийняло країну зі “значними та невирішеними територіальними питаннями” та формою ворожої окупації".

Західна Німеччина може стати моделлю для прийняття України до блоку НАТО, йдеться у матеріалі американської газети New York Times.

Видання зазначає, що Сполучені Штати та Європа обговорюють, як гарантувати безпеку України після припинення бойових дій з Росією, навіть без повної перемоги обох сторін.

“Незважаючи на свій розкол і нещасливу роль кордону між суперниками з ядерною зброєю під час холодної війни, Західна Німеччина стала членом НАТО в 1955 році, скориставшись захистом альянсу, ніколи не відмовляючись від своїх зобов’язань щодо об’єднання, нарешті реалізованих у 1989 році”, − йдеться у матеріалі.

Для України багато залежатиме від того як виглядатиме поле бою після контрнаступу та від того, чи він призведе до подовженого припинення вогню, відносно стабільних кордонів чи навіть мирних переговорів.

З наближенням щорічного саміту НАТО в липні члени Альянсу обговорюють, що вони можуть запропонувати президенту України Володимиру Зеленському, який хоче отримати більш конкретні гарантії того, що Київ приєднається до блоку. Західнонімецька модель набирає популярності в деяких європейських столицях як спосіб забезпечити Україні реальну безпеку, навіть якщо вона не відразу поверне всю свою територію.

“Німеччина є прикладом того, як НАТО прийняло країну зі “значними та невирішеними територіальними питаннями” та формою ворожої окупації”, − сказала Анжела Е. Стент, експерт з питань Росії та Німеччини та автор книги “Світ Путіна”.

“Коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, було те, що можна назвати монументальним замороженим конфліктом. І все ж вважалося дуже важливим закріпити Західну Німеччину в Західному альянсі, і тому Західна Німеччина приєдналася. Росіяни скаржилися на це і казали, що це дуже небезпечно, але вони були безсилі цьому запобігти”, − сказала вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також вважає, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни.