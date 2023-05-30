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Унаслідок нічної атаки безпілотників на Київщину поранені п'ятеро людей

Пошкоджені будинки, квартири, офісні приміщення, гаражі і автомобілі.

Унаслідок нічної атаки безпілотників на Київщину поранені п'ятеро людей
Фото: МВС України

Уночі 30 травня російські військові здійснили чергову масштабну атаку на Київську область із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атаки на території області пошкоджені житлові приватні та багатоквартирні будинки та автомобілі. В одному з районів виникла пожежа в багатоповерхівці, яку згодом локалізували силами ДСНС.

Фото: Офіс генерального прокурора

В МВС України уточнюють, що надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. Четверо людей постраждали від осколкових поранень.

Оновлено. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що внаслідок ворожої атаки дронів на Київщині травмовані п'ятеро людей. 

Фото: МВС України

Фото: МВС України

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Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина.

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