Уночі 30 травня російські військові здійснили чергову масштабну атаку на Київську область із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.
Внаслідок ворожої атаки на території області пошкоджені житлові приватні та багатоквартирні будинки та автомобілі. В одному з районів виникла пожежа в багатоповерхівці, яку згодом локалізували силами ДСНС.
В МВС України уточнюють, що надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. Четверо людей постраждали від осколкових поранень.
Оновлено. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що внаслідок ворожої атаки дронів на Київщині травмовані п'ятеро людей.
Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина.