Уночі 30 травня російські військові здійснили чергову масштабну атаку на Київську область із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атаки на території області пошкоджені житлові приватні та багатоквартирні будинки та автомобілі. В одному з районів виникла пожежа в багатоповерхівці, яку згодом локалізували силами ДСНС.

Фото: Офіс генерального прокурора

В МВС України уточнюють, що надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. Четверо людей постраждали від осколкових поранень.

Оновлено. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що внаслідок ворожої атаки дронів на Київщині травмовані п'ятеро людей.

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина.