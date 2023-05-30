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Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені

Загорілась багатоповерхівка. 

Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені
Фото: КМВА

Уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників.

За даними місцевої влади, вибухи лунали в Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Печерському районах. 

О 4:49 стало відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку  загинула людина.

«У Голосіївському районі, де внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці,  рятувальники наразі евакуювали з будинку 20 осіб. Одна людина загинула. Одну літню жінку госпіталізують медики. Двом постраждалим надали допомогу на місці», – повідомив мер.

О 4:09 у КМВА повідомили про падіння уламків на підприємство у Святошинському районі.

"Попередньо падіння уламків на територію одного з підприємств. Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У Голосіївськомутрохи раніше  уламки впали на багатоповерхівку.

"У Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу", – повідомив мер Віталій Кличко. 

У Дарницькому загорівся приватний будинок. 

Фото: КМВА

У Печерському пошкоджено щонайменше три авто. У Дніпровському – нежитлову забудову. 

Попередня атака відбулась удень 29 травня. Росіяни вдарили по місту балістичними і крилатими ракетами. Усі були збиті. До того атакували вночі крилатими ракетами і безпілотниками. А іще за 18 годин до того, у ніч на 28 травня, була атака БпЛА. 

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