Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені

Уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників.

За даними місцевої влади, вибухи лунали в Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Печерському районах.



О 4:49 стало відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина.

«У Голосіївському районі, де внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці, рятувальники наразі евакуювали з будинку 20 осіб. Одна людина загинула. Одну літню жінку госпіталізують медики. Двом постраждалим надали допомогу на місці», – повідомив мер.

О 4:09 у КМВА повідомили про падіння уламків на підприємство у Святошинському районі.

"Попередньо падіння уламків на територію одного з підприємств. Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У Голосіївськомутрохи раніше уламки впали на багатоповерхівку.

"У Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу", – повідомив мер Віталій Кличко.

У Дарницькому загорівся приватний будинок.

Фото: КМВА

У Печерському пошкоджено щонайменше три авто. У Дніпровському – нежитлову забудову.

Попередня атака відбулась удень 29 травня. Росіяни вдарили по місту балістичними і крилатими ракетами. Усі були збиті. До того атакували вночі крилатими ракетами і безпілотниками. А іще за 18 годин до того, у ніч на 28 травня, була атака БпЛА.