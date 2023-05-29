Поліція передала до СБУ справу про зникнення журналіста Дмитра Хилюка

Справу про зникнення торік журналіста агентства "УНІАН" Дмитра Хилюка буде вести СБУ замість Нацполіції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області.

“Матеріали кримінального провадження за фактом безвісного зникнення Дмитра Хилюка для подальшого здійснення досудового розслідування 13.04.2022 передано до слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області”, - йдеться у документі.

Зазначається, що російські загарбники 3 березня 2022 року викрали Дмитра Хилюка в його рідному селі Козаровичі. Вже понад рік він незаконно утримується у російській в'язниці.

Національна спілка журналістів України вимагає від РФ звільнити Хилюка.

Нагадаємо, 1 квітня минулого року стало відомо про загибель Максима Левіна, журналіста LB.ua. Його тіло з декількома кульовими пораненнями від автоматичної зброї знайшли в лісі неподалік села Гута Межигірська у Київській області. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.