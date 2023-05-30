На виїзді з Мелітополя в небо піднімається чорний дим, - Федоров

В тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області місцеві мешканці спостерігають чорний дим.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Мешканці фіксують на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу “Автокольорлит”, який ворог перетворив на військову базу”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Іван Федоров

Федоров додав, що окупанти відзвітували про “влучне ППО”, попри те, що дим підіймається від землі до неба.

Нагадаємо, 12 травня у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. А в кінці квітня у Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко. До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.