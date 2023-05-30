Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

На виїзді з Мелітополя в небо піднімається чорний дим, - Федоров

Дим підіймається з району військової бази росіян.

На виїзді з Мелітополя в небо піднімається чорний дим, - Федоров
Фото: Іван Федоров

В тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області місцеві мешканці спостерігають чорний дим.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Мешканці фіксують на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу “Автокольорлит”, який ворог перетворив на військову базу”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Фото: Іван Федоров

Федоров додав, що окупанти відзвітували про “влучне ППО”, попри те, що дим підіймається від землі до неба. 

Нагадаємо, 12 травня у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. А в кінці квітня у Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко. До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies