В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - Федоров

Деталі поки що уточнюються.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку”, - написав про вибух Федоров.

Він додав, що наразі уточнюються деталі.

Нагадаємо, в кінці квітня у Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко. До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.