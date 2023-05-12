В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - Федоров

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
“Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку”, - написав про вибух Федоров.
Він додав, що наразі уточнюються деталі.
Нагадаємо, в кінці квітня у Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко. До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.