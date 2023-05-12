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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - Федоров

Деталі поки що уточнюються.

В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - Федоров
Фото: Вікі

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку”, - написав  про вибух Федоров. 

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Він додав, що наразі уточнюються деталі.

Нагадаємо, в кінці квітня у Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко. До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.

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