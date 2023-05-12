Політика США щодо надання Україні далекобійних ракет не змінилась, - Кірбі

Вашингтон поки що не готовий передавати ЗСУ американські далекобійні ракети.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Що стосується будь-яких інших змін (у підходах Вашингтона – ред.) щодо ракетних систем великої дальності, наша політика та наші рішення в цьому плані не змінилися”,- зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представник адміністрації Байдена наголосив, що США зосереджені на іншій військовій допомозі, яку запитує Україна.

Зараз акцент робиться на забезпеченні українців засобами ППО, зокрема системами Patriot.

Кірбі також висловив “глибоку вдячність” іншим країнам, зокрема Великобританії, за допомогу українцям, і наголосив, що британці від самого початку повномасштабної війни підтримували здатність України до самозахисту.

Раніше держсекретар сША Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон надасть Україні ще більше зброї, якщо буде відповідний запит від Києва. Від початку повномасштабного вторгнення РФ США працювали понаднормово, аби забезпечити Україну озброєнням.