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Запланований контрнаступ України має високі шанси на успіх, але може призвести до великих втрат, - президент Чехії

Це у випадку, якщо Росія добре використає свою підготовлену оборону.

Запланований контрнаступ України має високі шанси на успіх, але може призвести до великих втрат, - президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Запланований контрнаступ України, який покликаний відвоювати захоплені Росією території, має високі шанси на успіх, однак може призвести до великих втрат, якщо Росія добре використає свою підготовлену оборону.

Про це заявив у президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел, передає Reuters.

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За словами Павела, Україна зрештою отримає західні винищувачі, про які вона просила, але неможливо доставити їх вчасно до майбутнього наступу. Наразі є пріоритети, як-от боєприпаси.

"Безумовно, є великі надії на те, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна мотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені і точно не піддаються таким недолікам, як російська армія", - сказав глава Чехії.

Він додав, що російська армія мала серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але обвалення оборони очікувати не варто.

"Росія встигла підготувати якісну та глибоку оборону на декількох рубежах, яка за ефективного використання коштуватиме... Україні великих втрат", - сказав Павел.

Він додав, що "не завжди все йде за бажаннями та планами", але думає, що "шанси на значний український успіх справді високі".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти РФ, оскільки Збройні сили ще потребують допомоги Заходу. 

За словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, очікуваний наступ може бути не останнім у війні з Росією. До речі, Міноборони Великобританії повідомило, що агресор вважає крилаті ракети ключовою зброєю для зриву українського контрнаступу.

Тим часом Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну.

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