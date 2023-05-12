До зими ми хочемо повністю завершити війну, - Данілов

Чи буде проведено для цього одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну.

Про це він розповів в інтерв’ю азербайджанському інформагентству Report.

“До зими ми хочемо повністю завершити війну”, - сказав Данілов, коментуючи твердження, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.

Також секретар РНБО відповів на питання проте, чи завершиться війна повним відновленням територіальної цілісності України, зокрема визволенням Криму.

“У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, які на нас напали. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин”, - сказав Данілов.

Він додав, що зрештою Україна не обмежуватиметься часом, а боротимемося стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу. Українська армія все ще потребує “деяких речей”, зокрема бронетехніки.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що контрнаступ ЗСУ може бути не останнім у війні з РФ. Можливо, що після нього треба буде готуватися до нового наступу.