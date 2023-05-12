Міністр ПАР заперечив будь-яке постачання зброї до Росії

"У разі якщо зброя була завантажена на судно до Росії, це було б незаконно та недоречно".

Південно-Африканська Республіка не схвалила жодних поставок зброї до Росії.

Про це повідомив місцевій радіостанції Мондлі Гунгубеле − міністр, який очолює Національний комітет країни з контролю за звичайними озброєннями, пише Reuters.

Гунгубеле заявив – у разі якщо зброя була завантажена на судно до Росії, це було б незаконно та недоречно.

Представник Сполучених Штатів у Південній Африці раніше заявив, що російський корабель підібрав зброю в Південній Африці минулого року, можливо, порушивши оголошений нейтралітет Преторії у війни Росії проти України.

Заява посла призвела до розпродажу державних облігацій країни, оскільки валютні трейдери висловили стурбованість, що Південна Африка тепер може зіткнутися із західними санкціями.

Офіс президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси заявив у четвер, що його уряд почне розслідування під керівництвом судді у відставці щодо звинувачень у постачанні зброї до Росії.

Нагадаємо, очільник окупантів Володимир Путін мав би відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті групи БРІКС, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. у ПАР його закликали на подію не приїжджати, адже країна входить до країн, які підписали Римський статут. Це зобов'язує її виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт російського президента через його воєнні злочини.