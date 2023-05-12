Ще 12 людей в області дістали поранення.

За минулу добу, 11 травня, російські окупанти здійснили 27 вогневих атак на Донецьку область. Наслідки обстрілів зафіксовані у 13 населених пунктах.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

Зазначається, що під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Краматорськ, Курахове, Костянтинівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Уманське, Діброва, Новоселівка Перша, Дружба.

“Війська РФ гатили із ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Смерч”, артилерії, мінометів, а також завдали авіаударів. Руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, кінотеатр, цехи підприємства, спортзал, офісне приміщення, господарчі споруди, гаражі, транспорт”, – йдеться у повідомленні.

Зі “Смерчів” та артилерії російські військові накрили Торецьк, поцілили в житловий сектор. Поранені 10 місцевих мешканців. Під ранок окупанти обстріляли місто з “Градів” – без постраждалих. Загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і приватних будинків, магазин, гаражі, господарчі споруди, автомобілі.

Ракету “С-300” росіяни спрямували на Слов'янськ, вбили літню жінку. Ще одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, 5 приватних осель, гараж, автомобілі.

Ракетного удару окупанти завдали по Костянтинівці, поранили мирного жителя, пошкодили багатоквартирний будинок, кінотеатр, спортивний зал, підприємство. Двома ракетами “С-300” ворог вдарив по Краматорську, влучив у підприємство.

Нагадаємо, у 2014 році Росія окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей. 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків. У квітні сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської й Харківської областей.

Наразі найінтенсивніші бої точаться на Донбасі. За даними Генштабу, противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої за Бахмут і Мар'їнку Донецької області.