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Через обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у шести областях

Зокрема, знеструмлена вугільна шахта на Донеччині.

Через обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у шести областях
Фото: ДТЕК

Через обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у шести областях. 

Про це повідомляє Міненерго. 

“Ситуація в енергосистемі станом на 12 травня: через обстріли знеструмлено шахту на Донеччині, абонентам у Запорізькій та Сумській областях повернули світло. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни на прифронтових і прикордонних з РФ територіях. Учора на Донеччині через обстріл було знеструмлено вугільну шахту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження внаслідок бойових дій також залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 22,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій, Сумській та Донецькій областях.

Також повідомляється, що загалом енергетична система працює стабільно.

Нагадаємо, росіяни поранили двох людей в Чернігівській області, за добу били по ще восьми регіонах. Під ворожим вогнем також перебували Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Донецька області. 

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