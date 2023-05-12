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Вночі та вранці ворог двічі обстріляв прикордоння Сумщини з мінометів

Без постраждалих.

Вночі та вранці ворог двічі обстріляв прикордоння Сумщини з мінометів
Фото: змі окупантів

Вночі та вранці 12 травня ворог двічі обстріляв прикордоння Сумщини з мінометів. 

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

“Вночі та вранці зафіксовано 2 мінометних обстріли (3 вибухи). Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської та Новослобідської громад”, - йдеться в повідомленні.

Новослобідська громада: вночі був мінометний обстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).

Без уражень.

Нагадаємо, минулої доби окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, Слов’янську та Костянтинівці. Ворог наступає на чотирьох напрямках на сході. Найгарячіші ділянки фронту – Бахмут і Мар’їнка.

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