Російські окупанти обстріляли Миколаївщину, пошкоджені житлові будинки, – Кім

Люди не постраждали.

Минулої доби російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 11 травня, о 18:35 унаслідок ворожих ударів із реактивних систем залпового вогню по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлові будинки. Постраждалих немає", – написав Кім.

Крім цього, сьогодні вранці о 5:59 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Там також обійшлося без потерпілих.

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському й Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Миколаїв та область від першого дня повномасштабного нападу – з 24 лютого 2022 року. На початку вторгнення запеклі бої точилися за Миколаївський міжнародний аеропорт і аеродром Кульбакине на околиці міста.

Наприкінці серпня ЗСУ розпочали наступальні дії, зокрема на півдні. До першої половини листопада українські військові звільнили від російських окупантів майже всю Миколаївську область. Виняток – Кінбурнська коса. Після цього ситуація в регіоні стабілізувалася.