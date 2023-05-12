У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Пригожин погрожує "вирвати зуби" Макрону після визнання Францією "групи Вагнера" терористичною організацією
Пригожин погрожує "вирвати зуби" Макрону після визнання Францією "групи Вагнера" терористичною організацією
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти обстріляли Миколаївщину, пошкоджені житлові будинки, – Кім

Люди не постраждали. 

Російські окупанти обстріляли Миколаївщину, пошкоджені житлові будинки, – Кім
Фото: Макс Требухов

Минулої доби російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 11 травня, о 18:35 унаслідок ворожих ударів із реактивних систем залпового вогню по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлові будинки. Постраждалих немає", – написав Кім.

Крім цього, сьогодні вранці о 5:59 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Там також обійшлося без потерпілих.

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському й Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", – додав голова ОВА.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, армія РФ атакувала Миколаїв та область від першого дня повномасштабного нападу – з 24 лютого 2022 року. На початку вторгнення запеклі бої точилися за Миколаївський міжнародний аеропорт і аеродром Кульбакине на околиці міста.

Наприкінці серпня ЗСУ розпочали наступальні дії, зокрема на півдні. До першої половини листопада українські військові звільнили від російських окупантів майже всю Миколаївську область. Виняток – Кінбурнська коса. Після цього ситуація в регіоні стабілізувалася.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies