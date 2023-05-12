​Учора ЗСУ знищили ще 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО, – Генштаб

З початку широкомасштабного вторгнення РФ по 12 травня армія ворога втратила на війні з Україною близько 197 670 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб ліквідовано
- танків – 3 745 (+5)
- бойових броньованих машин – 7 295 (+8)
- артилерійських систем – 3 068 (+15)
- РСЗВ – 559 (+2)
- засоби ППО – 312 (+2)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9)
- крилаті ракети – 970 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12)
- спеціальна техніка ‒ 393 (+2).
Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу ЗСУ відбили 44 ворожих атаки.