​Учора ЗСУ знищили ще 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО, – Генштаб

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ по 12 травня армія ворога втратила на війні з Україною близько 197 670 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб ліквідовано

танків – 3 745 (+5)

бойових броньованих машин – 7 295 (+8)

артилерійських систем – 3 068 (+15)

РСЗВ – 559 (+2)

засоби ППО – 312 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9)

крилаті ракети – 970 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12)

спеціальна техніка ‒ 393 (+2).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу ЗСУ відбили 44 ворожих атаки.