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​Учора ЗСУ знищили ще 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО, – Генштаб

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

​Учора ЗСУ знищили ще 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку широкомасштабного вторгнення РФ по 12 травня армія ворога втратила на війні з Україною близько 197 670 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 750 окупантів, п’ять танків та два засоби ППО.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб ліквідовано
  • танків – 3 745 (+5)
  • бойових броньованих машин – 7 295 (+8)
  • артилерійських систем – 3 068 (+15)
  • РСЗВ – 559 (+2)
  • засоби ППО – 312 (+2)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9)
  • крилаті ракети – 970 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12)
  • спеціальна техніка ‒ 393 (+2).

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Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу ЗСУ відбили 44 ворожих атаки. 

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