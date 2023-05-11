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Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми

Вони визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Фото: Суспільне Кропивницький

Ленінський районний суд Кропивницького 11 травня виніс вирок ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії Романові Кондратюку, повідомляє "Суспільне Кропивницький".

Іоасаф і Кондратюк визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі.

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Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" і призначив три роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки та не обіймати керівні посади впродовж року.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. За даними джерел LB.ua, тоді слідчі проводили, зокрема, в Іосафа. СБУ виявила листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучила велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів, які виправдовували, зокрема, захоплення Криму.

На засіданні синоду УПЦ в листопаді Іоасаф подав прохання про своє звільнення після обшуків СБУ. Наступного місяця спецслужба повідомила йому про підозру

Цьогоріч у лютому суд обрав ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ та секретарю єпархії запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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