Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, - Генштаб

Ще 13 районів уразили підрозділи ракетних військ і артилерії.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські захисники знищили сім ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби вони здійснили понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Також росіяни завдали шість ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, було зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та пораненні серед населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 19.00 11 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. РФ продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Білорусі для проведення підготовки та бойового злагодження своїх підрозділів;

та ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. РФ продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Білорусі для проведення підготовки та бойового злагодження своїх підрозділів; на Сіверському та Слобожанському окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині;

та окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині; на Куп’янському протягом доби росіяни наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

протягом доби росіяни наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському окупанти вели наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області;

окупанти вели наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області; на Бахмутському загарбники продовжують вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вороги вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Завдали авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

загарбники продовжують вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вороги вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Завдали авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському протягом доби росіяни вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдали авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівка. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка;

протягом доби росіяни вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдали авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівка. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Мала Токмачка, Омельник та Кізомис. Поміж тим, здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, минулої доби 10 травня, ворог здійснив 70 обстрілів Запорізької області, зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

Також окупанти створили маневренні групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.