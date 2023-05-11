Ворог 70 разів обстріляв Запорізьку область, серед поранених – працівники швидкої допомоги

Окупанти били ракетами, авіацією, з артилерії та РСЗВ.

Минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів Запорізької області, зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, учора ворог 60 разів бив з артилерії, п’ять – з РСЗВ. Окупанти нанесли три авіаційні удари та один ракетний, здійснили одну атаку з безпілотника.

“Понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах”, – йдеться у повідомленні.

З РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де вісім людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них – працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі – три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, за добу 8 травня російська армія завдала 68 ударів по Запорізькій області, під обстріл потрапили 19 населених пунктів. Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ, комунальних мереж. Внаслідок ворожих атак поранення отримав підліток.

Триває примусова евакуація людей з окупованої частини Запорізької області. Російські військові насильно забирають дітей у батьків. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.