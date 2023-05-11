Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув чоловік

Ще один цивільний дістав поранення, його госпіталізували.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджені щонайменше 5 приватних житлових будинків. У селі Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджене приватне домоволодіння”, – йдеться у повідомленні.

У Харківській області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в місті Ізюм на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу.

Тривають роботи із розмінування області. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 16 га території та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, прикордонні і прифронтові території Харківщини перебувають під регулярним обстрілом армії ворога. Так, ввечері 9 травня російські війська завдали ракетного удару по Куп'янську у Харківській області. Із небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали усіх дітей.