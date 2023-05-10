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Ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ, одна людина загинула

За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка.

Ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ, одна людина загинула
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вдень ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

“Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого”, – повідомив глава ОВА.

За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, також ворог сьогодні вдень обстрвляв Херсон, мешканців міста закликали залишатися в укриттях. 

28 квітня росіяни обстріляли дитячий садок у прикордонному Вовчанську. Будівля частково зруйнована.

19 квітня під завалами обстріляного будинку у Вовчанську виявили тіла двох загиблих. Спершу були дані лише про двох поранених – подружжя 68-ми та 54-х років. Росіяни вдарили в місті по будинках, ринку та господарчих спорудах.

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