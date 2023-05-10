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Будівництво Подільського мосту в Києві: директора генпідрядної компанії відправили під домашній арешт

Слідство стверджує, що керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт. 

Будівництво Подільського мосту в Києві: директора генпідрядної компанії відправили під домашній арешт
Подільський міст
Фото: kyiv.gp.gov.ua

У справі про розкрадання на будівництві Подільського мосту прокуратура підозрює директора генпідрядної компанії у привласненні ще 6 млн грн з бюджету столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва керівнику генпідрядної організації на об’єкті будівництва Подільського мосту повідомлено про підозру у привласненні коштів територіальної громади у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). 

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт, зокрема з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві. 

У межах даного провадження правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів з метою перевірки обсягів і якості виконаних робіт, у тому числі підводних, та їх фактичної вартості. 

За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на загальну суму понад 6 млн грн документально не підтверджуються. Тож генпідрядна організація незаконно отримала вказані кошти за роботи, які фактично не проводилися. 

На цей час за клопотанням прокурора відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

У прокуратурі нагадали, що раніше у межах даного розслідування окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику генпідрядної організації за фактами завищення вартості робіт з використанням найманого нестандартного обладнання на суму близько 36 млн грн, а також робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму близько 2 млн гривень (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України). 

Генпідрядником будівництва Подільського мостового переходу є компанія "Еко-Буд-Трейд", писала "Економічна правда"

Нагадаємо, в грудні 2021 року повідомлялось, що будівельна готовність Подільського моста становить 90%. Раніше, в листопаді, Кличко звільнив свого заступника Олександра Густєлєва за зрив термінів будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. 

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Будівництво мостового переходу розпочалося 1993 року (фактично 2003) і досі не завершилось. 

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