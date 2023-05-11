Головне за ніч. Четвер, 11 травня

39 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли Херсонщини та Запоріжжя.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Учора противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині та 45 авіаційних ударів, а також здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора, 10 травня, Збройні сили ліквідували близько 610 російських окупантів. Втрати армії ворога з початку широкомасштабної війни склали близько 196 920 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 10 травня, ворог здійснив 90 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

“Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні”, – йдеться у повідомленні голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.

Минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів Запорізької області, зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, учора ворог 60 разів бив з артилерії, п’ять – з РСЗВ. Окупанти завдали трьох авіаційних ударів та одного ракетного, здійснили одну атаку з безпілотника.

“Понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах”, – йдеться у повідомленні.

Із РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де вісім людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них – працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі – троє чоловіків та дві жінки.

Американський генеральний прокурор Меррік Гарланд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Суму переданих коштів не називають, але йдеться про конфісковану готівку російського олігарха Костянтина Малофеєва, торік звинуваченого у порушенні санкцій за те, що фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в Криму.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім", – цитують заяву американського генпрокурора Reuters та Voice of America.

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