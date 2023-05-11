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РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі два ракетоносії

Загальний залп – до 16 ракет.

РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі два ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Станом на ранок 11 травня РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів. Серед них – два носії крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом до 16 ракет.

Про це повідомляє у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

“У Чорному морі на бойовому чергуванні залишилося два ракетоносії Чорноморського флоту. Загальний залп – до 16 "Калібрів", – написав він.

Зазначається, що всього в угрупованні – 11 кораблів.

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Нагадаємо, станом на 11 годину 10 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримала 17 кораблів, серед яких три ракетоносії “Калібрів” із загальним залпом до 24 ракет, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

У РФ запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" перебувають на критичному рівні, можливостей стрімкого нарощування виробництва немає.

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