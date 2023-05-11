Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Учора, 10 травня, Збройні сили ліквідували близько 610 російських окупантів. Втрати армії ворога з початку широкомасштабної війни склали близько 196 920 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано

танків – 3 740 (+4)

бойових броньованих машин – 7 287 (+12)

артилерійських систем – 3 053 (+14)

РСЗВ – 557 (+2)

засоби ППО – 310 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3)

крилаті ракети – 970 (+0)

кораблі /катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10)

спеціальна техніка – 391 (+2).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу було відбито 39 ворожих атак.