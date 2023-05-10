Головне за день. Середа, 10 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, понад 30 атак противника, девʼятиріччя Фонду “Повернись живим”, вибухи на військовому полігоні у Воронезькій області. Яким запам’ятається 441-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни здійснили понад 30 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Окупанти завдали удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині, а також 35 авіаційних ударів та здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали жителі, зруйновано та пошкоджено приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад паливно-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 травня – в нашій новині.

На Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, такий результат - наслідок продуманої оборони на Бахмутському напрямку, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.

"Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли", - підкреслив Сирський.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що попри значну концентрацію ворожих військ та гучні заяви про наміри взяти Бахмут до 9 травня, загарбники так і не змогли захопити українське місто.

Докладніше – в новині.

Співробітники СБУ і Національної поліції прийшли з обшуками до фігурантів провадження щодо рейдерського захоплення державного майна та розкрадання бюджетних коштів Одеської області. Слідчі дії в тому числі проводяться у офісному приміщенні, де розташовується місцеве медіа "Думская.нет", однак вони не повʼязані з журналістською діяльністю, повідомили в пресслужбі СБУ. Наголошується, що в межах цього провадження співробітники Служби безпеки вже оголосили підозру депутату Одеської обласної ради, його дружині та помічнику.

Цим депутатом облради є Микола Деревʼянко, його дружина – Леся Деревʼянко.

"Для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності триває розслідування, проводиться комплекс слідчих дій та відбуваються обшуки в офісному приміщенні, де знаходиться ЗМІ «Думская.нет». Усі дії правоохоронців проходять із дотриманням законодавства та жодним чином не стосуються журналістської діяльності видання «Думская.нет»", – підкреслили в СБУ.

Подробиці – в новині.

У ніч проти 10 травня військовий полігон “Погоново” у Воронезькій області атакували два безпілотники, повідомили росЗМІ з посиланням на телеграм-канали.

За їхніми даними, поранено понад десять військовослужбовців, на місце події було направлено 10 бригад швидкої допомоги. За іншою версією, через вибух двох безпілотників, начинених вибухівкою, постраждали близько 14 військовослужбовців.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що два безпілотники вранці 10 травня намагалися атакувати військовий об'єкт у регіоні.

Крім того, як стверджує один із телеграм-каналів, вранці 9 травня у Воронежі, ймовірно, "збили ракету". Інші джерела повідомили, що було збито "невідомий літальний об'єкт". Уламки знайшли ввечері в лісі неподалік цвинтаря "Микільське"на околиці Воронежа. За шість кілометрів від цього місця розташований військовий аеродром Балтімор.

Станом на 12 годину Міністерство оборони РФ ці повідомлення не коментувало.

Редакція LB.ua вітає друзів з Фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим” із девʼятиріччям. З 2014 року команда фонду працює над тим, щоб робити Сили оборони ефективнішими, зберегти життя захисників та системно протистояти ворогу.

З першого року російського вторгнення Фонд зібрав на потреби Сил оборони понад 6,6 млрд гривень та підготував понад 10 000 висококваліфікованих військових фахівців. Зокрема за сім років війни на Сході команда зібрала 200 млн гривень, а за перші 50 днів повномасштабної війни – 3,2 млрд гривень.

“Повернись живим” є першою українською благодійною організацією, яка отримала ліцензію на купівлю та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Фонд закуповує обладнання, яке допомагає рятувати життя військових, в тому числі тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи спостереження та розвідки.

Команда “Повернись живим” і редакція LB.ua закликають допомогти фонду продовжувати адміністративну діяльність, зробивши будь-який зручний внесок: https://savelife.in.ua/bday-2023/ Зробити це можна сьогодні, у день народження “Повернись живим”, та впродовж трьох наступних днів – до 13 травня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!