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СБУ і поліція прийшли з обшуками до приміщення з офісом "Думской". Справа стосується спроби рейдерського захоплення

Слідчі дії не повʼязані з журналістською діяльністю. Вони стосуються власника медіа, що може бути спільником депутата Одеської облради в справі про спробу привласнення державного майна і землі. 

Співробітники СБУ і Національної поліції прийшли з обшуками до фігурантів провадження щодо рейдерського захоплення державного майна та розкрадання бюджетних коштів Одеської області. Слідчі дії в тому числі проводяться у офісному приміщенні, де розташовується місцеве медіа "Думская.нет", однак вони не повʼязані з журналістською діяльністю.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Наголошується, що в межах цього провадження співробітники Служби безпеки вже оголосили підозру депутату Одеської обласної ради, його дружині та помічнику.

Цим депутатом облради є Микола Деревʼянко, його дружина – Леся Деревʼянко. 

"Для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності триває розслідування, проводиться комплекс слідчих дій та відбуваються обшуки в офісному приміщенні, де знаходиться ЗМІ «Думская.нет». Усі дії правоохоронців проходять із дотриманням законодавства та жодним чином не стосуються журналістської діяльності видання «Думская.нет»", – підкреслили в СБУ.

Редакція "Думської" в телеграм-каналі повідомила про обшуки о 12:45. У повідомленні зазначили, що співробітників не пускали на робочі місця, а роботу редакції блокували. 

Джерела LB.ua у правоохоронних органах зазначили, що в ході слідчих дій у телефоні Деревʼянка виявили листування із власником "Думської". Цей чоловік є ймовірним спільником депутата. За словами співрозмовників, Деревʼянко передавав власнику "Думської" печатки. 

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Підозра родині Деревʼянків стосується спроби привласнення приміщень АТ “Укрпошта” поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконного відчуження землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. СБУ повідомляла, що депутат і дружина підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали “переоформлене” держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки млн гривень.

Микола і Леся Деревʼянки були заарештовані. Народний депутат Олексій Гончаренко ("Євросолідарність"), який є троюрідним братом Лесі, вважає, що жорсткий, на його погляд, запобіжний захід може бути повʼязаний із його діяльністю як народного депутата. 

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