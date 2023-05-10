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Кулеба обговорив питання винищувачів F-16 з очільником МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ зустрівся з колегою дорогою до Латинської Америки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед візитом до Гватемали зустрівся з очільником МЗС Нідерландів Вопке Хукстрою. 

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“По дорозі до Гватемали я не втратив шансу зустрітися зі справжнім другом Вопке Хукстрою у продовження візиту Володимира Зеленського до Нідерландів”, − зазначив міністр.

Кулеба і Хукстра обговорили питання винищувачів F-16, саміту НАТО та нових поставок зброї.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра

Нагадаємо, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення.

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