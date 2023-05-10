Кулеба обговорив питання винищувачів F-16 з очільником МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед візитом до Гватемали зустрівся з очільником МЗС Нідерландів Вопке Хукстрою.
Про це Кулеба написав у Твіттері.
“По дорозі до Гватемали я не втратив шансу зустрітися зі справжнім другом Вопке Хукстрою у продовження візиту Володимира Зеленського до Нідерландів”, − зазначив міністр.
Кулеба і Хукстра обговорили питання винищувачів F-16, саміту НАТО та нових поставок зброї.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення.