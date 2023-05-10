Посадовиця "зливала" окупантам інформацію про українських захисників. Її відсторони від займаної посади і взяли під варту без права внесення застави.

Служба безпеки України повідомила, що зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.

“Посадовиця була завербована фсб і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави. Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.

За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити фігурантку від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Спецслужба нагадала, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка зараз працює на окупантів у Маріуполі.

У жовтні минулого року ДБР завершило розслідування щодо дев'яти суддів-зрадників із Криму.