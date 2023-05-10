У Києві за останні два дні рівень води у Дніпрі впав на 30 сантиметрів

У КМВА зазначили, що промислові об’єкти і житлові масиви міста – поза загрозою підтоплення.

У Києві станом на 10 травня рівень води у Дніпрі знизився на 30 сантиметрів.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"За інформацією Укргідрометцентру, станом на 9:00 10.05.2023, рівень води в річці Дніпро в Києві біля мосту «Метро» складає 9 270 сантиметрів (за Балтійською системою висот). За останні два дні рівень водопілля в межах столиці впав аж на 30 сантиметрів", – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Водночас він наголосив, що рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий).

"На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 сантиметрів – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", – додав Попко.

У КМВА також зазначили, що промислові об’єкти і житлові масиви міста – поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялося, що у Києві знову зростає рівень води у Дніпрі. Водопілля почалось на початку квітня, потім вода то спадала, то підвищувалась.