Росіяни вранці вдарили артилерією по Миколаївській області, вчора – по Сумській

По Чернігівській області росіяни стріляли тричі за добу. Під вогнем артилерії та мінометів перебували Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл (шість вибухів) Білопільської громади. На щастя, без наслідків. Вчора протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Атак зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад.

У Запорізькій за минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстрілів, 10 з ракетних систем залпового вогню, трьох атак з безпілотників та авіаудару. Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя. Цієї ночі під час обстрілу Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.

У Дніпропетровській близько опiвночi пiдроздiли повiтряного командування "Схiд" знищили три безпiлотники. Вчора кілька разів окупанти били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку атакували безпілотниками. Без постраждалих. Є руйнування – пошкоджені пʼять приватних будинків та вісім господарських споруд. Побиті лінія електропередач та газопровід.

У Луганській вчора окупанти намагалися атакувати поблизу Стельмахівки та Білогорівки. І вчергове були зупинені українськими бійцями. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка. За добу противник здійснив 101 обстріл (470 снарядів). Ситуація в області залишається складною.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє. На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший та Табаївка. Вчора внаслідок ракетного удару по Куп'янську (попередньо ракети "Іскандер"), пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та будівлі ПП "Акцепт-Техно". Поранення отримали троє людей. Також вчора ворог обстріляв Чернещину Ізюмського району, Петропавлівку Куп'янського району, Гатище Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

У Донецькій минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів населених пунктів області, серед них: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, Велика Новосілка, Курахівка, Північне, Времівка, Диліївка, Дружба, Новодмитрівка, Новоукраїнка, Уманське. Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 11 – багатоквартирних), адмінбудівля відділу поліції (Курахове), адмінбудівля Пенсійного фонду, будівля відділення банку, два приміщення Курахівської ЦЗФ, цех ПрАТ "АЗМК", школа, ЛЕП, сім цивільних автомобілів, дві газових труби, дві господарчих споруди. За добу на Донеччині один цивільний загиблий, один поранений.

У Миколаївській сьогодні зранку росіяни здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає. 9 травня сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

У Херсонській за добу було 63 обстріли (354 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів (44 снаряди): РСЗВ – один, артилерійських – два, мінометних – чотири. Від ворожого вогню постраждали райони 26 населених пунктів області. Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с. Одрадокамʼянка Бериславського району. Артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади. Внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт. На щастя, без постраждалих. З деокупованої території області евакуювали 49 осіб.

Нагадаємо, що ворог продовжує зосереджуватися на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Оборонці відбивають ворожі атаки.