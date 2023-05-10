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Уночі захисники збили три "Шахеди" над Дніпропетровською областю

Про руйнування в ОВА не повідомили. 

Уночі захисники збили три "Шахеди" над Дніпропетровською областю
Збитий безпілотник (ілюстративне фото)
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Цієї ночі російська армія знову спрямувала на Дніпропетровську область ударні безпілотники Shahed. Сили ППО збили три ворожі апарати.

Про це написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. Про те, чи є влучання, він не зазначив.

"Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування "Схiд" знищили 3 безпiлотники. Вони приземлили "Шахедiв". Дякую ППО за цiлодобову варту! Решта ночi на Днiпропетровщинi минула без ворожих атак", – написав він.

Росіяни били безпілотниками по області і вчора, а також – артилерією. Унаслідок падіння уламків БпЛА була поранена жінка. 

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