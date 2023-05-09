Це лише питання часу, коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому.

Вчора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою святкуємо День Європи.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Що більше люди знатимуть чесну історію, що більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями ХХ і ХХІ століть, то більше цінуватимуть цю послідовність. День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи, Європи як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України. Це лише питання часу, коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому, коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу”, - сказав президент.

Він зазначив, що візит Урсули фон дер Ляєн, пані президентки Європейської комісії, був і символ дуже продуктивним. З нею обговорили оборону України, санкційний тиск на Росію, наші політичні перспективи у європейській інтеграції та експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС.

“Дякую пані Президентці Єврокомісії й за участь у сьогоднішній зустрічі наших партнерів, які працюють задля створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Загалом 37 учасників зустрічі – держави та міжнародні інституції. Звернувся до учасників, закликав рухатися без зупинок на шляху до повної відповідальності агресора”, - рзповів Володимир Зеленський.

Також голова держави зустрівся сьогодні зі спільнотами європейських університетів – Британія, Швеція, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина і, звичайно, українські студенти. Поговорили з ними про сміливість, яка завжди буде потрібною Європі, та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу.

“Є чергові хороші новини від партнерів. Із того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць”, - додав Зеленський.

Він подякував парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи “Вагнер”, оскільки кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений.

“І, звичайно, сьогодні, після того, як держава-терорист укотре намагалася познущатися з наших людей та вкотре програла нашим захисникам і захисницям неба, я дякую нашим Повітряним силам та всім нашим воїнам інших родів військ, які здійснюють протиповітряну оборону. Справді молодці! Слава всім, хто захищає Україну й українців! Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто разом із нами повертає Європі мир і справедливість!” - підсумував президент України.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернув увагу, що цьогоріч парад у Москві на 9 травня тривав усього 40 хвилин і став найкоротшим в історії.