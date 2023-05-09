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Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року

Секретар РНБО зазначив, що "військовий парад" Путіна тривав усього 40 хвилин.

Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Фото: ВВС

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернув увагу, що цьогоріч парад у Москві на 9 травня тривав усього 40 хвилин і став найкоротшим в історії.

Про це він написав у фейсбуці.

"Росія подала заявку до «Книги рекордів Гіннеса» про найкоротший військовий парад. Захід «побєдобєсія» на «червоній площі» на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року", - зазначив Данілов.

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"Парад боягузтва і страху. Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх – це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, в параді на Червоній площі в Москві взяли участь прем'єр-міністр Вірменії, президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, а також Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі. У МЗС України назвали участь лідерів інших країн у цьому дійстві "аморальним та недружнім кроком щодо України".

А в американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін намагається використати московський парад 9 травня, щоб продемонструвати постійний вплив РФ в Центральній Азії.

Раніше в низці регіонів РФ, а також в окупованому Криму, скасували паради до 9 травня "з міркувань безпеки".

У квітні окупаційна "влада" Криму та влада Курської та Бєлгородської областей РФ повідомили про скасування парадів на 9 травня – щоб “не провокувати супротивника”. 

У ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю". В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?" на Lb.

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