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На гранітному родовищі на Київщині завтра проведуть вибухові роботи

Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки

На гранітному родовищі на Київщині завтра проведуть вибухові роботи
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба КМДА

У середу, 10 травня, на Київщині проведуть вибухові роботи.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація

"На Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться в повідомленні.

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Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Під час тривоги необхідно перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Шамраєвський кар’єр знаходиться на лівому березі річки Роставиця, неподалік від села Шамраєвка,  Сквирського району Київської області. Кар’єр розташований у 10 км від містаа Біла Церква (90 км до Києва).

На цьому кар’єрі видобувається граніт для виробництва щебеню.

Родовище розробляється з 1959 року. В 1959 році на території Шамраєвського кар’єру був побудований Дробильно-сортувальний комплекс. а в 2011 році - було проведено його реконструкцію.

⭕️ Реконструкція ДСК забезпечила покращення якості по параметрам лещадності та збільшення продуктивності до 300 тис. т/рік.

 

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