На гранітному родовищі на Київщині завтра проведуть вибухові роботи

У середу, 10 травня, на Київщині проведуть вибухові роботи.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація
"На Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться в повідомленні.
Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Під час тривоги необхідно перебувати в укриттях.
Нагадаємо, Шамраєвський кар’єр знаходиться на лівому березі річки Роставиця, неподалік від села Шамраєвка, Сквирського району Київської області. Кар’єр розташований у 10 км від містаа Біла Церква (90 км до Києва).
⠀
На цьому кар’єрі видобувається граніт для виробництва щебеню.
⠀
Родовище розробляється з 1959 року. В 1959 році на території Шамраєвського кар’єру був побудований Дробильно-сортувальний комплекс. а в 2011 році - було проведено його реконструкцію.
⠀
⭕️ Реконструкція ДСК забезпечила покращення якості по параметрам лещадності та збільшення продуктивності до 300 тис. т/рік.