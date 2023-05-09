На гранітному родовищі на Київщині завтра проведуть вибухові роботи

У середу, 10 травня, на Київщині проведуть вибухові роботи.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація

"На Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться в повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Під час тривоги необхідно перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Шамраєвський кар’єр знаходиться на лівому березі річки Роставиця, неподалік від села Шамраєвка, Сквирського району Київської області. Кар’єр розташований у 10 км від містаа Біла Церква (90 км до Києва).

⠀

На цьому кар’єрі видобувається граніт для виробництва щебеню.

⠀

Родовище розробляється з 1959 року. В 1959 році на території Шамраєвського кар’єру був побудований Дробильно-сортувальний комплекс. а в 2011 році - було проведено його реконструкцію.

⠀

⭕️ Реконструкція ДСК забезпечила покращення якості по параметрам лещадності та збільшення продуктивності до 300 тис. т/рік.