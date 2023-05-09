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На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко

Він працював консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Фото: http://www.mobilmusic.ru

На Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко, який воював проти російських загарбників.

Про це повідомив у Telegram голова ОП Андрій Єрмак.

"Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" – написав він.

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Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Бахмуті загинув експерт з енергетики, заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

Останнім часом на Бахмутському напрямку росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Ворог також використовував у Бахмуті запалювальні боєприпаси.

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