У Бахмуті загинув експерт із енергетики Олексій Хабатюк

Прощання з полеглим відбудеться у Києві.

У Бахмуті на Донеччині загинув експерт з енергетики, заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

Про це написав у фейсбуці ексглава правління "Нафтогазу" Олексій Коболєв. Згодом інформацію підтвердили рідні загиблого.

За словами доньки Юлії військовий загинув унаслідок уламку під час завдання у Бахмуті 4 травня.

Прощання з героєм відбудеться у Києві.

За інформацією "Економічної правди" Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, а також у Держагентстві екоінвестицій. Крім того, він очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. Заступником начальника департаменту енергоефективності НАК був упродовж 2016-2021 років.

Сержантом Збройних Сил України став у травні 2022 року.

Нагадаємо, днями у Києві попрощались із загиблим на війні головою ГС “Центр національно-патріотичного виховання” Євгеном Квасковим, котрий загинув під Бахмутом.