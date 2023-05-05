У Харкові суд узяв під варту іноземного блогера, який виправдовував злочини росіян

Торік навесні зловмисник знімав провокативні відео, у яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на іноземного блогера, громадянина однієї з країн Латинської Америки, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та поширював фейки про війну в Україні.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисник проживає у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він одним з перших підтримав загарбників та взявся героїзувати їхні воєнні злочини. Крім того, блогер займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони України.

"Задокументовано, що навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої "стріми" публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників", - розповіли у спецслужбі.

Зловмисник також заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявили мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частинами 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно). Суд розпорядився взяти підозрюваного під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, минулого місяця слідчі СБУ повідомили про підозру російському священнику-блогеру, який через свої канали у телеграмі та ютубі закликає убивати мирних жителів України.

Раніше спецслужба затримала столичного блогера, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ.