“Бачить все”: ГУР знову відзначило ефективність “народного супутника” ICEYE

Зокрема, співробітники відомства відзначають особливу роль супутника для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій.

Головне управління розвідки Міноборони України розповіло, як їм допомагає “народних супутник”.

“Спроможності Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року кратно зросли. Відтоді у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт ICEYE, придбаний за пожертви українців, які скинулись у благодійний фонд Сергія Притули”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями “народного супутника” — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби.

Також повідомляється, що результати вражають: за півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики.

Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль «народного супутника» для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.

На початку березня в українській розвідці вже звітували про ефективність “народного супутника” фонду Притули. На той час йшлося про ліквідацію 7321 об’єкта ворожої військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, нещодавно ГУР отримало від фонду “Повернись живим” мобільну станцію розвідки. Її вартість скала понад 41 млн грн, які задонатили українці.