Зеленський відкрив саміт до річниці платформи UNITED24: на захід прибули гості зі 110 країн

Це ті держави, які допомагають українцям через платформу.

Президент Володимир Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity. Для участі в ньому прибули представники 110 країн, які долучилися до допомоги Україні, повідомив глава держави.

Він додав, що United 24 – це величезна спільнота людей від України до Північної Америки, від Британії до Австралії, від Японії до Латинської Америки, Індія, абсолютно всі країни Європи.

"Вже за перший рік українська фндрайзингова платформа стала глобальним брендом і доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку на пріорітет держави Україна, на людяність", – сказав він.

Близько $330 млн за рік акумулювала платформа. Це найбільша сума серед українських фондів.

"Український день перемоги обовʼязково настане зокрема і завдяки кожному і кожній з вас, хто тут і хто не присутній, але підтримував", – додав глава держави.

До трьох існуючих напрямків збору коштів (розмінування та оборона, відбудова країни та медична допомога) на другий рік існування платформи додають ще два: окреме гуманітарне розмінування та освіта.

"Честь для мене оголосити, що до United 24 приєднуються нові амбасадори. Амбасадори напрямку "освіта та наука" стануть науковці та лауреати Нобелівської премії – Пол Нерс (британський біохімік, Нобелівська аремія 2001 року – Ред.) та Едвард Мозер (норвезький психолог – Ред.) і пані Мей-Брітт Мозер (психологиня та нейрофізіолог – Ред.) і українка Іванна Сахно (українська і голівудська акторка – Ред.)", – зазначив президент.

Амбасадором напрямку гуманітарного розмінування став усесвітньо відомий професор Стенфордського університету, американський філософ та політичний економіст Френсіс Фукуяма. Президент додав, що більше 170 000 кв. км забруднені мінами і снарядами.

Згадані амбасадори, окрім Фукуями, змогли особисто приїхати на саміт. Також в залі були амбасадори медичної допомоги: спортсмен Андрій Шевченко, актор Лів Шрайбер, спортсмен Олександр Усик (відбудова України), акторка Кетрін Вінник (відбудова України), сценарист і режисер Мішель Азанавічус (відбудова України), представники гурту Imagine Dragons.

5 травня 2022 президент оголосив про запуск платформи онлайн-збору коштів для допомоги Україні UNITED24. Проєкти поділили на три частини: оборона і розмінування, медична допомога та відбудова України. За рік 110 країн стали учасниками проєктів. 15 світових зірок стали амбасадорами.

Одним із масштабних проєктів стала розбудова першого в світі флоту морських дронів. Також завдяки платформі втілюють проєкт Армія дронів, в рамках якого постачають техінку та навчають пілотів.

Завдяки донорам відбудовують дві лікарні, понищені росіянами – обидві в Чернігові. Пожертви допомогли українцям пережити важку зиму, продемонструвати енергостійкість.