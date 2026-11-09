​Невидимі. Чому ми не знали про те, як багато українців пройшли Аушвіц?

Але як щодо інших, менш медійних персон? Адже через Аушвіц пройшли тисячі українців… Не можна сказати, що їхнє перебування там не вивчали зовсім. Вивчали, але недостатньо. І лише через 80 років після того, як Аушвіц став музеєм, українська науковиця впорядкувала список ув’язнених співвітчизників. У ньому майже десять тисяч імен, каже докторка історичних наук і наукова співробітниця музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Олеся Ісаюк. Спікерка наголошує: дослідження стало можливим завдяки співпраці з незалежною аналітичною платформою «Фундація Пилипа Орлика». LB.ua розпитав Олесю Ісаюк про її титанічну роботу.

Більшість загиблих у концтаборі в’язнів були євреями. Ізраїльський інститут пам’яті Яд Вашем зміг установити 5 млн імен закатованих євреїв — йдеться про весь Голокост і про всі місця страт. А що відомо про українців, які перебували в концтаборах? 2004 року тоді кандидат у президенти, популярний опозиційний лідер Віктор Ющенко побував в Аушвіці, де розповів про батька. Журналісти охоче розтиражували цю історію, повідомивши, що Ющенко-старший майже всю Другу світову провів у таборі, де отримав татуювання з номером 11367.

У 1946 році радянські війська передали контроль над територією колишнього нацистського концтабору Аушвіц владі соціалістичної Польської народної республіки. Табір функціонував з 1940-го до початку 1945-го біля польського міста Освенцим. У 1942 році поряд з табором Аушвіц І почали будувати Аушвіц ІІ, або Біркенау — табір, призначений для знищення. За підрахунками фахівців, в Аушвіці-Біркенау наклали життям від 1,1 до 1,6 млн в’язнів. Хоча є й інші, значно вищі цифри втрат. Власне, на Нюрнберзькому трибуналі йшлося про 4 млн осіб.

Фото: Олеся Ісаюк Вхід до концтабору Аушвіц. Тепер у це моторошне місце водять екскурсії

Звідки брали інформацію

Пошуки, розповідає Ісаюк, розпочали з уже наявних баз й електронних архівів. Мова передусім про так звані архіви Арользена — гігантську пошукову базу документів Третього Рейху, які фізично розташовані в німецькому місті Бад-Арользен. Обсяг інформації, який він зберігає, вражає — 50 млн паперових документів і понад 40 млн цифрових. Усі ці дані стосуються 17,5 млн людей. Вони постраждали від дій нацистів, причому ще від 1933 року — моменту приходу Гітлера до влади.

Але дослідити весь архів, додає історикиня, можливості не було — він є надто великим. Тому Ісаюк вивчала документи, які на сайті Арользену віднесені до історії Аушвіцу, а також концтаборів Бухенвальд, Флоссенбурґ і Равенсбрюк. У них німці вивозили в 1944-му в’язнів, розуміючи, що Червона армія рано чи пізно зайде на територію Польщі.

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Фото: з особистого архіву Олеся Ісаюк. Історикиня, яка повернула з небуття імена 10 тисяч українців, ув’язнених в Аушвіці.

Друге джерело було російським — так, довелося зазирнути в об’єднані бази даних (ОБД) електронних архівів «Мемориал» і «Память народа», які містять документи міністерства оборони РФ. На це були дві причини: по-перше, про деякі категорії українців, ув’язнених в Аушвіці, можна було довідатися лише там. По-друге, варто було скористатися з нагоди, доки ці ОБД росіяни не закрили назавжди.

Третім і четвертим джерелами інформації стали відповідно дані музею «Аушвіц-Біркенау» й окремі фонди архіву СБУ. «Стандартом стала звірка через архіви Арользена, бази музею «Аушвіц-Біркенау» та ОБД «Мемориал». Це допомагало не лише виявити мимовільні повтори, а й зібрати всю доступну та наявну інформацію про людину в одному записі. У процесі цього поступово склався впорядкований реєстр з майже десяти тисяч людей», — каже Олеся Ісаюк.

Фото: Ілюстрація надана Олесею Ісаюк Так виглядала облікова картка в’язня.

Особливості ідентифікації

Однак наявність доступних баз даних не означає, що дослідниці залишалося лише виписувати в стовпчик імена українців. Бо в’язнів реєстрували відповідно до громадянства — як поляків, чехів, росіян (якщо людина походила з СРСР) або як осіб без громадянства. І це стосувалося всіх прибулих до табору, окрім євреїв.

«Фактично не існує ознак, за якими українця можна безпомилково виділити з-поміж інших спільнот, — каже Ісаюк. — Якби хтось не обізнаний з нюансами добрався до документів у тому вигляді, як вони є, то, ймовірно, зробив би висновок, що українців у Аушвіці практично не було — бо позначки про українське походження є надзвичайно рідкісними».

Але чи можна було, приміром, орієнтуватися на характерні українські прізвища? Писарі в Аушвіці, зазначає Ісаюк, були переважно німцями або поляками. Імена в’язнів вони записували так, як почули, керуючись власною уявою про те, як ці імена мають бути відтворені німецькою. Тому характерні чи радше стереотипні українські прізвища — фактор відносний», — каже історикиня.

Фото: Holocaust Encyclopedia З концтабору виносять виснаженого підлітка.

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Підказкою могла бути релігійна приналежність, якщо йшлося про греко-католиків. Як правило, цього віросповідання дотримувалися саме українці. А от місце народження допомагало не завжди. Особливо, якщо йшлося про пограниччя з Білоруссю чи Росією. Словом, визначення етнічної приналежності в’язня час від часу перетворювалося на окреме мінірозслідування.

Установленню кількості українців, які перебували в Аушвіці, заважають ще два чинники. По-перше, багато документів знищено. Нацисти, розуміючи, що їхня справа програна, замітали сліди злочинів і спалювали папери в печах крематоріїв — там само, де й тіла своїх жертв.

Звичайно, що частина документів уціліла. Але вона потрапила на Захід, де виявилася розпорошеною між різними архівами. Певний відсоток матеріалів потрапив і до СРСР, і з ним можна ознайомитися у згадуваних ОБД. Проте невідомо, яка насправді кількість документів була вивезена з Аушвіцу радянцями і потрапила до відкритого доступу. При цьому офіційна радянська ідеологія воліла говорити про безлику масу «радянських громадян», які стали жертвами нацизму. Розгледіти серед цієї маси окремих українців — завдання не з простих.

Фото: Олеся Ісаюк Печі крематорію в Аушвіці.

Заплутані сліди

В ОБД «Память народа» є документи Олекси Вінтоняка (1915–2011), члена ОУН (б), якого гестапо заарештувало ще в 1941-му, а у 1942-му він потрапив до Аушвіцу. «Для совєтського режиму він був дезертиром, позаяк, за версією документа, втік чи то з призовного пункту, чи то дорогою до нього, — каже Олеся Ісаюк. І додає: — Деякі особисті історії оповідають про справжнє ставлення совєтської імперії до українців».

Інша історія пов’язана з донеччанином, чиє ім’я звучало як Андрій Погожий або, можливо, Погожій. Росіяни знають його як Андрея Погожева і досі продають на своїх маркет-плейсах його книгу «Побег из Освенцима». Він дійсно був утікачем з концтабору, але спочатку цей чоловік з групою товаришів тікав з табору для військовополонених. Схоплений, потрапив до Аушвіцу. Табірний номер Погожева — 1418 — збігається з номером Андрія Погожого, вихідця з Донеччини. Він також став частиною радянсько-російського міфу про Другу світову, зокрема, в тій його частині, де оспівується подвиг узагальненої «радянської людини».

«Усі ці історії об’єднує одне — так чи інакше вони ведуть до знеособлення і, зрештою, повного розчинення українців у загальній масі», — резюмує Ісаюк.

Але є ще дещо спільне для Вінтоняка та Погожого. Це руйнація міфу про те, що до Аушвіцу потрапляли військовики чи підпільники високого рангу. Бо ані Погожий-Погожев не був офіцером чи комісаром Червоної армії, ані Вінтоняк не обіймав в ОУН командирську посаду.

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Це означало те, що «нацистів цікавили не лише члени ОУН (б) чи полонені як такі, а насамперед люди певного складу: енергійні, мотивовані, відважні, здатні гуртувати навколо себе однодумців, домовлятися і довіряти. Тобто потенційні лідери. І не мало аж такого значення, чи такі лідери були підпільниками ОУН, чи бійцями Червоної армії. Ціллю було, скажімо прямо, обезголовлення українців як спільноти, позбавлення їх можливостей формувати і підтримувати власну соціальну структуру й горизонтальні зв’язки», — зазначає Олеся Ісаюк.

Фото: Holocaust Encyclopedia Євреїв Аушвіцу ведуть до газових камер. Травень 1944 року.

Так, каже вона, діяла і радянська влада, прирікаючи на смерть кожного здатного на спротив. І це безсумнівна ознака подібності двох тоталітарних режимів.

Перші в’язні з України

То скільки ж, зрештою, українців потрапило до концтабору? «За оцінками Інституту національної пам’яті, усього Аушвіц пройшли приблизно 120 тисяч в’язнів з України, з них 86 тисяч — закарпатські євреї. Вони лише кілька днів були громадянами незалежної України — від 15 березня 1939 року, коли Карпатська Україна проголосила свою державність», — зазначає Ісаюк. А це означає те, що її дослідження має тривати, адже встановлено імена лише частини в’язнів.

Дослідниця додає, що упродовж 1940–1944 років за дроти Аушвіцу потрапили п’ять груп осіб, які були родом з України. Першою хвилею були мешканці Закерзоння (території на захід від сучасного польсько-українського кордону). Другими прибули військовополонені офіцери й бійці Червоної армії з Наддніпрянщини та Східної України. Далі члени ОУН (бандерівської) родом з Галичини та Волині. Четверту групу становили остарбайтери — хлопці й дівчата з усіх куточків України і, нарешті, євреї із Закарпаття.

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У 1940 році, тобто ще до початку німецько-радянської війни, до Аушвіцу почали привозити українців із Закерзоння. Про причини їхніх арештів можна тільки здогадуватися, бо в документах мотивація затримання відсутня. Ісаюк зазначає, що могли спрацювати як економічні, так і політичні чинники. Перші полягали, зокрема, у нездачі німцям продуктового нормативу чи причетності до контрабанди. А політичні мотиви, скоріше за все, були в допомозі тим, хто чинив спротив окупантам. Утім, могли бути й інші причини.

«У лютому 1943 року з Криниці й довколишніх сіл привезли кількадесят людей з трьома прізвищами: Ондич, Бладич і Сівак. Наймолодший з Ондичів народився 1905 року, тобто на момент загибелі в концтаборі мав 38 років. Решта народилися ще в 1870-х роках. Найстарша з Бладичів, Марія, народилася 1885 року, наймолодша, теж Марія, на момент загибелі не мала й п’ятнадцяти. Сіваки опинилися за дротом також дослівно від старого до малого», — розповідає Олеся Ісаюк. Працюючи над базою даних, історикиня знайшла картку Марії Сивак з позначкою Z, що означало Zigeuner — роми. Відповідно, могло йтися про кілька ромських сімей, що пояснює, чому нацисти їх виловлювали з таким запалом.

Хоча не можна виключати, що за участь молодших членів родини у спротиві окупантам або за переховування когось небажаного нацисти мстили старшим поколінням. І в такий спосіб великі сім’ї потрапляли до Аушвіцу, якого жоден в’язень цієї категорії не пережив.

Фото: Центр досліджень визвольного руху Омелян Коваль, в'язень Аушвіцу, наймолодший серед членів ОУН (б), демонструє свій табірний номер.

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А восени 1941-го до Аушвіцу потрапили перші групи полонених червоноармійців. Зокрема Захар Топига. З його картки ми дізнаємося, що цей військовополонений народився 1909 року на Київщині. Був піхотинцем, воював з перших днів, потрапив у полон біля села Плоска 18 жовтня 1941 року. Загинув у Аушвіці від виснаження передостаннього дня 1941 року як в’язень № 8488.

Загалом через Аушвіц тільки протягом 1941–1942 рр. пройшли щонайменше 14 тисяч військовополонених Червоної армії. З них більш ніж тисяча українців. Більшість потрапила в полон під час боїв за Київ і поблизу Мінська у серпні-вересні 1941 року. Як правило, це були вихідці із сіл або містечок, 30–40-річні, солдати, зрідка сержанти. «Такі в усьому світі становлять кістяк армій, — зазначає Ісаюк. — Однак у цьому випадку українці воювали за чужу імперію, щоб загинути у жорнах смерті іншої».

У таборі полонені працювали на найтяжчих роботах, у так званих штрафних командах. Прийнято вважати, що вони стали жертвами німецького наказу про комісарів від 6 червня 1941 року, згідно з яким усіх політпрацівників Червоної армії слід було відправляти замість таборів для військовополонених у «повноцінні» концтабори. Одначе документи свідчать — переважно йшлося про рядових, зрідка про сержантів.

А нацисти тим часом готувалися до іншого наказу. 20 січня 1942 року високопосадовці Третього Рейху зібралися на віллі Марлір у берлінському передмісті Ванзее. Там вони дійшли згоди щодо «остаточного вирішення єврейського питання». Згідно з директивами Ванзейської конференції, євреї окупованої Європи підлягали повному знищенню.

Інструментом геноциду розглядали газ циклон Б, який випробували ще 22 вересня 1941-го, — гранули, просочені ціанідом водню, або синильною кислотою. Їх засипали в газові камери Аушвіцу, вщерть заповнені військовополоненими, серед яких, імовірно, були й українці.

Брати Бандери в Аушвіці

Майже одночасно з червоноармійцями в таборі з’явилися і члени ОУН (б). Це була помста за відмову скасувати Акт відновлення Української держави, проголошений 30 червня 1941 року у Львові. Арештованих спершу доправляли до найближчої в’язниці — у тюрму на Лонцького у Львові або до Станіславова, тобто Івано-Франківська. Пізніше етапували до Кракова, у в’язницю Монтелюпіх, а вже звідти частину перевезли в Аушвіц. Серед ув’язнених були двоє братів Степана Бандери — Василь й Олександр. Сам Степан Бандера, нагадаємо, майже три роки провів у концтаборі Заксенгаузен.

Василь і Олександр потрапили в середовище в’язнів польського походження, переважно родом з Галичини. Ті значно переважали чисельністю бандерівців і зводили рахунки, зокрема, за вбивство у Львові міністра Броніслав Перацького ще 1934-го (Перацького ліквідували за політику пацифікації українців у 1930-х роках. Пацифікація, котра з латини мала б перекладатися як «умиротворення», була, як цинічно б це не звучало, війною з українцями Галичини, Волині, Полісся та Лемківщини, з яких знущалася та яких убивала польська окупаційна влада).

У свідченнях члена ОУН (б) Петра Мірчука, якому пощастило пережити Аушвіц, є описання тортур Василя Бандери. Він помер 22 липня 1942 року. Пізніше — буквально за кілька днів після потрапляння до табору — закатували й Олександра Бандеру. Смерті від рук поляків ледве уникнув ще один оунівець Микола Климишин. Подібним насильницьким проявам вдалося покласти край, коли бандерівці сконтактували з ув’язненими офіцерами польської армії, котра теж протистояла нацистам. Посприяв українцям і ще один випадок.

Фото: Колаж: Центр досліджень визвольного руху Василь й Олександр Бандери, закатовані в Аушвіці.

«Коли дружина Олександра Бандери Марія Дюміні, італійка за походженням і родичка графа Чіано, міністра закордонних справ Італії, отримала з Аушвіцу стандартне повідомлення про раптову смерть чоловіка «від сердечного удару», то відразу здійняла галас. У результаті провели розслідування. Щоб надалі уникнути насильницьких смертей, усіх представників "Бандера ґрупе" зібрали в блоці під номером 18. Через рік, наприкінці жовтня 1943 року, до "Бандера ґрупе" приєднали українців з львівської тюрми на Лонцького», — каже Олеся Ісаюк.

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Невдовзі бандерівці налагодили систему взаємної допомоги, до якої також залучали в’язнів родом з центральних і східних регіонів України. «Щовечора перед тим, як гасили світло, Климишин обходив в'язнів-українців і розпитував, чи мають вони їжу, взуття, верхній одяг. Після такої перевірки Климишин давав завдання так званим старим номерам, тобто тим, хто вже якийсь час перебував у таборі, роздобути те чи інше, залежно від того, які в кого були можливості. Постійною практикою було відкладання хліба для слабших чи нездорових товаришів по нещастю», — розповідає історикиня.

Вона додає: «Бандерівці примудрилися поламати нав’язуваний нацистами режим. Щовечора кожен молився. Крім того, двічі поспіль, у 1943 і 1944 роках, "Бандера ґрупе" підпільно святкувала Різдво. В’язні наважилися навіть тихенько заколядувати, хоч за порушення тиші в нічний час загрожувала смерть на місці. Завдяки такій організації порівняно невелика "Бандера ґрупе" зберегла більшість своїх членів. На початку 1945 року, коли в’язнів Аушвіцу в люту зиму погнали пішки, аби ті не потрапили до рук Червоній армії, у похід смерті вирушили 375 членів ОУН з понад шестисот, які потрапили за дроти Аушвіцу».

Остарбайтери, євреї та інші

Серед в’язнів-українців в Аушвіці найбільше було остарбайтерів. А серед остарбайтерів чимало дітей і підлітків. Зокрема, Михайло Майборода, який народився у 1929 році на Луганщині. До Німеччини 13-річний Михайло потрапив разом з дорослими, вивезеними на примусові роботи. Далі, вочевидь, була втеча, бо саме так остарбайтери і потрапляли до концтаборів — тікали з примусових робіт, їх ловили й кидали за колючий дріт. У кращому разі до «робочого» табору. У гіршому — до концентраційного.

Фото: Галина Терещук / Радіо Свобода Анастасія Гулей. Колишня остарбайтерка з України. Намагалася втекти від примусових робіт, так опинилася в концтаборі. Пережила Голодомор і табори Аушвіц, Бухенвальд і Берген-Бельзен. Днями пані Анастасія померла, не доживши до 101 року.

Саме так до Аушвіцу потрапив і шістнадцятирічний Вадим Бойко — уродженець містечка Сквира. Як остарбайтера Бойка направили працювати на шахту в польському Бойтені. Він утік звідти з товаришем, але потрапив у руки окупантів поблизу Кракова. Як на гріх, Бойка схопили біля якогось військового об’єкта, а тому вирішили, що мають справу з розвідником або диверсантом. Хлопця передали гестапо, де його катували, а тоді доставили до Аушвіцу. Порятунком для таких дітей у концтаборі була опіка дорослих політв’язнів — ті оберігали їх і від кримінальників, і від охоронців. Оунівці саме так чинили — захищали малих співвітчизників.

Говорячи про остарбайтерів, Олеся Ісаюк зазначає: «Серед в’язнів Аушвіцу опинилися тисячі українських юнаків і дівчат. Від більшості залишилися тільки записи в реєстрах померлих: ім’я, прізвище, табірний номер, помітка про самовільне залишення місця роботи, інколи професія».

Але, додає вона, «найтрагічніша доля спіткала останню хвилю в’язнів з України — закарпатських євреїв, яких від 12 травня 1944 року вивозили до таборів знищення. У телячих вагонах тисячі людей везли через Кошице, де угорські конвоїри передавали їх німецьким. У дорозі не давали ані їсти, ані пити — єдиною поживою було те, що вдалося захопити з гетто. Не дивно, що чимало людей не витримували "мандрівки"».

Таку хресну дорогу, каже історикиня, відбули майже 86 тисяч людей. Після прибуття їх очікувала селекція: дітей, старих і немічних відправляли в газові камери, решту — на примусові роботи. При цьому євреям зазвичай доручали найважчу, часто безглузду роботу. Заледве кожен п’ятий з них пережив Аушвіц.

Фото: Holocaust Encyclopedia Таку картину побачили війська, що звільняли Аушвіц, у жіночому бараку. Ув’язнені не мали сил піднятися й вийти.

Табірне братство

Окремо Ісаюк розповідає про одного з перших українських в’язнів Аушвіцу — такого собі Богдана Комарницького. Його затримали у Кракові за нелегальну торгівлю, а доставили до табору 30 серпня 1940 року, тобто через кілька місяців після того, як Аушвіц почав функціонувати. Комарницькому дістався номер 3637, який згодом викликав повагу навіть в охорони. Адже коли рахунок в’язнів пішов на сотні тисяч, чотиризначна цифра означала, що людина подужала вижити в екстремальних умовах.

Комарницький і справді умів виживати: він завів корисні знайомства серед привілейованих в’язнів, так званих капо, тобто наглядачів, яких есесівці призначали для контролю за роботою інших ув’язнених. Також зумів налагодити взаємини з представниками адміністрації, з писарями тощо. Комарницький став корисним гетфлінгом — потрібною багатьом людиною — і сам посів у табірній ієрархії не останнє місце.

Свій особливий статус в’язень використовував для підтримки земляків — і оунівців, і остарбайтерів. Він підшуковував їм фізично легку роботу, допомагав з харчами тощо. Омелян Коваль, член проводу ОУН, який пройшов Аушвіц і прожив майже сто років (1920–2019), згадував, що Комарницький також зумів налагодити контакт зі старшинами Армії Крайової, що допомогло пом’якшити взаємини між українськими й польськими в’язнями.

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Попри те, що українці залишалися в Аушвіці переважно невидимими, вони формували ті горизонтальні зв’язки, які дозволяли їм триматися один одного в нелюдських умовах.

Німець і антифашист Ойґен Коґон, якого з 1939-го до 1945-го ув’язнили в Бухенвальді, згадував про українців як про окрему групу в’язнів, проти якої особливо жорстко працювала нацистська політика знищення. У 1946 році Коґон видав працю «Есесівська держава: система німецьких концтаборів», і це була перша монографія, яка не лише підсумовувала приватний досвід перебування в таборі, але й аналізувала соціальний устрій нацистських в’язниць. У цій роботі автор вказує на те, що українці були чи не найчисельнішою групою серед усіх вихідців з СРСР у концтаборах Третього Рейху.

А польський в’язень Аушвіцу Казимеж Смолень, згадуючи українських націоналістів, які працювали разом з ним у табірному шпиталі, пише про них як про винятково солідарних людей. Українці, зазначає Смолень, боронили не лише співвітчизників, але й не виказували наглядачам поляків, якщо ті відступали від правил, заведених у таборі. І це попри хронічний конфлікт між двома народами, який тривав навіть в Аушвіці.

Фото: Олеся Ісаюк Колючий дріт під високою напругою. З внутрішньої сторони табору дріт відокремлювала загороджувальна лінія — постенкетте. Кожного, хто її перетинав, розстрілювали на місці. На дріт чи під кулю тут кидалися ті, хто вже дійшов до межі відчаю.

…Є одна фраза, яку приписують Ремарку — письменнику, чиї книги нацисти спалювали: «У темні часи краще видно світлих людей». З таким твердженням складно не погодитися. Особливо зараз. І особливо українцям. Нам, за чиїми плечами стоять покоління з їхнім непоказним героїзмом і щирою жертовністю. Маємо пам’ятати про них і дякувати історикам, які повертають забуті імена наших подвижників.

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Тим паче, що пам'ять про українців залишається турботою винятково України. Наша держава раніше (уперше за Ющенка) зверталася до Міжнародної ради музею «Аушвіц» з проханням створити на території колишнього концтабору окреме місце, присвячене українським жертвам. І згадувана вище Анастасія Гулей надсилала до музею особисті речі для експозиції. Проте музей їх повернув, розповіла вона в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Росія зробила там окрему виставку. А українського місця немає, лише в загальній виставці є про нас згадка», — прокоментувала Гулей заходи з нагоди 80-річчя визволення Аушвіцу у 2025 році.

Таку позицію Міжнародної ради музею залишимо без коментарів. Усе колись повертає на краще, і хочеться сподіватися, що інерція звичних уявлень про постраждалі від нацизму нації відійде в минуле, а українці як значна група в’язнів концтаборів перестануть бути невидимими і нечутними, отримають право на свою історію страждань і спротиву.