У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні атаки на єврейські цілі

За версією слідства, вони підтримували зв’язок із третьою особою за кордоном, імовірно, в Ірані.

У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні нападу на єврейські цілі в Манчестері, повідомляє Financial Times.

Йдеться про мігрантів, які прибули у країну на маленьких човнах.

Контртерористична поліція звинуватила їх у терористичних злочинах через ймовірну змову з метою нападу на єврейську громаду Манчестера, якою, за словами офіцерів, міг керувати Іран.

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36-річному Саламу Ахмадяну з Ліверпуля та 34-річному Рахману Салехі з Солфорда пред’явили звинувачення у першу річницю нападу на синагогу "Хітон-Парк" у Манчестері, який стався під час Йом-Кіпура – найсвященнішого дня у єврейському календарі. Тоді загинули двоє вірян та нападник.

Чоловіків заарештували в Манчестері 20 вересня – за кілька годин до початку цьогорічного святкування.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, вони прибули у Британію на невеликих човнах у 2020 та 2023 роках. У відомстві повідомили, що одному з них надали притулок, тоді як розгляд заяви іншого ще триває.

“Обом їм у п’ятницю, 2 жовтня, було висунуто обвинувачення у вчиненні дій із метою підготовки терористичних актів”, – зазначили правоохоронці.

За версією слідства, ці двоє чоловіків підтримували зв’язок щодо злочину із третьою особою за кордоном, імовірно, в Ірані. У суботу вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом.