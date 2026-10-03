У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні атаки на єврейські цілі

У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні нападу на єврейські цілі в Манчестері, повідомляє Financial Times.
Йдеться про мігрантів, які прибули у країну на маленьких човнах.
Контртерористична поліція звинуватила їх у терористичних злочинах через ймовірну змову з метою нападу на єврейську громаду Манчестера, якою, за словами офіцерів, міг керувати Іран.
36-річному Саламу Ахмадяну з Ліверпуля та 34-річному Рахману Салехі з Солфорда пред’явили звинувачення у першу річницю нападу на синагогу "Хітон-Парк" у Манчестері, який стався під час Йом-Кіпура – найсвященнішого дня у єврейському календарі. Тоді загинули двоє вірян та нападник.
Чоловіків заарештували в Манчестері 20 вересня – за кілька годин до початку цьогорічного святкування.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, вони прибули у Британію на невеликих човнах у 2020 та 2023 роках. У відомстві повідомили, що одному з них надали притулок, тоді як розгляд заяви іншого ще триває.
“Обом їм у п’ятницю, 2 жовтня, було висунуто обвинувачення у вчиненні дій із метою підготовки терористичних актів”, – зазначили правоохоронці.
За версією слідства, ці двоє чоловіків підтримували зв’язок щодо злочину із третьою особою за кордоном, імовірно, в Ірані. У суботу вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом.
- Кілька днів тому прем’єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем заявив про “вагомі ознаки” того, що Іран причетний до ймовірної змови з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд у Глостерширі. Тегеран категорично заперечує будь-яку причетність до інциденту.
- Влада Великої Британії раніше стверджувала, що Іран брав участь у численних нападах на єврейських, ізраїльських та іранських дисидентів у країні.