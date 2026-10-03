Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСвіт

У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні атаки на єврейські цілі

За версією слідства, вони підтримували зв’язок із третьою особою за кордоном, імовірно, в Ірані. 

У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні атаки на єврейські цілі
Члени єврейської громади біля синагоги "Хітон-Парк"
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії двох іранських мігрантів звинуватили у плануванні нападу на єврейські цілі в Манчестері, повідомляє Financial Times.

Йдеться про мігрантів, які прибули у країну на маленьких човнах. 

Контртерористична поліція звинуватила їх у терористичних злочинах через ймовірну змову з метою нападу на єврейську громаду Манчестера, якою, за словами офіцерів, міг керувати Іран.

Реклама

36-річному Саламу Ахмадяну з Ліверпуля та 34-річному Рахману Салехі з Солфорда пред’явили звинувачення у першу річницю нападу на синагогу "Хітон-Парк" у Манчестері, який стався під час Йом-Кіпура – найсвященнішого дня у єврейському календарі. Тоді загинули двоє вірян та нападник.

Чоловіків заарештували в Манчестері 20 вересня – за кілька годин до початку цьогорічного святкування. 

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, вони прибули у Британію на невеликих човнах у 2020 та 2023 роках. У відомстві повідомили, що одному з них надали притулок, тоді як розгляд заяви іншого ще триває.

“Обом їм у п’ятницю, 2 жовтня, було висунуто обвинувачення у вчиненні дій із метою підготовки терористичних актів”, – зазначили правоохоронці.

За версією слідства, ці двоє чоловіків підтримували зв’язок щодо злочину із третьою особою за кордоном, імовірно, в Ірані. У суботу вони постануть перед Вестмінстерським магістратським судом.

  • Кілька днів тому прем’єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем заявив про “вагомі ознаки” того, що Іран причетний до ймовірної змови з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд у Глостерширі. Тегеран категорично заперечує будь-яку причетність до інциденту.
  • Влада Великої Британії раніше стверджувала, що Іран брав участь у численних нападах на єврейських, ізраїльських та іранських дисидентів у країні.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies