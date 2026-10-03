У Сеуті поранили двох неповнолітніх мігрантів, у воді на пляжі виявили кишкову паличку

У місто приїхав іспанський омбудсман Анхель Габілондо, щоб особисто оцінити масштаби гуманітарної надзвичайної ситуації.

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Двоє неповнолітні мігранти зазнали поранень під час бійки з використанням ножа в районі Ла-Маріна у Сеуті, повідомляють Euronews.

Цей випадок став черговим проявом насильства на тлі міграційної кризи, що охопила місто.

Після інциденту на місце прибули співробітники національної поліції та медики, які надали допомогу підліткам із порізами щиколоток.

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Зараз Сеута намагається впоратися з наслідками прибуття десятків тисяч мігрантів з Марокко у липні і вирішити проблеми з розміщенням тих, хто залишився в місті.

У воді на пляжі виявили кишкову паличку

Окрім того, Департамент охорони здоров’я Сеути також попередив про ризик для здоров’я через контакт із водою на пляжі Трамполін, де досі залишається табір мігрантів.

Аналіз проб, узятих 23, 25 та 28 вересня, виявив “дуже високі” концентрації кишкових ентерококів та кишкової палички (Escherichia coli), що перевищують гранично допустимі норми для прибережних вод.

У звіті йдеться про наявність “ризику для здоров’я”, пов’язаного з контактом із водою. Влада Сеути також вирішила встановити огорожу на пляжі Бенітес, щоб запобігти облаштуванню нових таборів у цій зоні відпочинку.

Мігранти ночують у гаражах, автомобілях і на дахах

Через труднощі з пошуком житла деякі мігранти змушені шукати альтернативні місця для ночівлі. Як імпровізовані спальні місця використовують гаражі, легкові автомобілі та порожні фургони. У деяких районах за ночівлю на даху просять близько 12 євро.

Правоохоронці також виявили помешкання, де розміщують великі групи людей. В одній із таких квартир, які називають “patera flats”, поліція та Цивільна гвардія знайшли до 30 осіб, більшість із яких – неповнолітні.

Місцеві жителі повідомляють, що дехто наживається на гострій потребі мігрантів у житлі.

Цього тижня Сеуту відвідує омбудсман Іспанії Анхель Габілондо, щоб особисто оцінити масштаби гуманітарної надзвичайної ситуації. Він має зустрітися з головою цього автономного міста Хуаном Хесусом Вівасом, а також відвідати університетську лікарню.