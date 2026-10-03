Пілот-нападник на рейсі Flydubai визнавався "ризикованим" через радикальні погляди

Пілот, який поранив свого напарника по екіпажу і намагався отримати контроль над літаком Flydubai для ймовірного теракту, раніше вже підозрювався у джихадизмі.

Як пише ABC News, попри відсутність офіційної інформації, одразу декілька джерел ідентифікували нападника як 29-річного Хамама аль Хаммамі. Виявилося, що оманець працював в іншій авіакомпанії, але був відсторонений від проходження підготовки другого пілота.

У 2024 році в нього були знайдені матеріали екстремістського характеру, які свідчили про сповідування ним ідей радикального ісламізму. Однако державний перевізник Oman Air не звільнив Хаммамі, а тільки перевів його на адміністративну роботу.

Залишається загадкою, яким чином пілот з такою плямою на репутації зміг перейти до іншої компанії, отримати там роль другого пілота і бути призначеним на рейс до Ізраїлю, який забороняє саджати літаки на своїй території громадянам країн, що не мають з ним дипломатичних зв'язків.