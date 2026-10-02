Нетаньягу заявив, що пілот рейсу Flydubai пройшов "ісламістську радикалізацію"

В ізраїльському уряді не сумніваються, що чоловік мав намір розбити літак.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що початкові слідчі дії у справі про інцидент на борту літака авіакомпанії Flydubai вказують на тероризм.

Як пише BBC, політик стверджує, що пілот, який поранив свого партнера по екіпажу і намагався перехопити керування, пройшов "індоктринацію ісламістським радикалізмом". Наразі від перебуває у розпорядженні Об'єднаних Арабських Еміратів, які заявили про свою юрисдикцію, адже літак зареєстровано саме в цій державі.

Нетаньягу додав, що після нейтралізації потенційного терориста пасажирами рейсу той просив "вбити його", що доводить його намір навмисно розбити літак, можливо, шляхом зіткнення з будівлею у Тель-Авіві.

Пілот є громадянином Оману - держави, що не має дипломатичних відносин з Ізраїлем. Водночас у США та ОАЕ вбачають в інциденті іранський слід. Нетаньягу згоден, що підозри падають на Тегеран, але говорить, що висновки робити зарано.