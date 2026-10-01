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В Німеччині створять перший полк безпілотників

На озброєнні будуть дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.

В Німеччині створять перший полк безпілотників
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

В складі Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіуспередає "Європейська правда".

За словами міністра, підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєнні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів.

"Хто хоче домогтися переваги на суші, той мусить опанувати ведення бою за допомогою безпілотних систем", – зазначив Пісторіус.

Йдеться про літальні системи і про безпілотні наземні системи.

Безпілотники охоплюватимуть до 500 кілометрів дальності, також буде рота радіоелектронної боротьби.

  • У Німеччині обговорюють обмеження доступу до секретної інформації після перемоги ультраправих на виборах. Німецькі політики й представники спецслужб обговорюють, як захистити конфіденційні дані у разі зміни влади в окремих землях ФРН.
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